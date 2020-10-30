У тих кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які довелося зупинити через скандальне рішення Конституційного суду щодо декларування, фігурують і самі судді КСУ.

Про це в прямому ефірі “Радіо Свобода” повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

“У першу чергу, серед тих проваджень фігурують судді Конституційного суду, які ухвалювали це рішення. Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ (які розслідувало НАБУ, – ред. ) стосується суддів Конституційного суду. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності”, – наголосив Ситник.

Він не став називати конкретні прізвища суддів КСУ, які фігурують у провадженнях НАБУ. У той же час Ситник уточнив, що стосовно цих суддів Національне агентство з питань запобігання корупції провело “повну перевірку”.

“Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку щодо суддів Конституційного суду. І в нас уже був один висновок щодо наявності в діях одного судді Конституційного суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації – ред. ). І за цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. Фактично низка суддів Конституційного суду діяла в стані конфлікту інтересів”, – заявив Ситник.

(На відео – з 16:30)

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.