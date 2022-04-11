Про це гарант Конституції повідомив під час виступу в парламенті Південної Кореї.
Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли завозити туди воду і їжу. Намагалися захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих”, – зазначив Президент.
Він закликав надати зброю Україні, котра допоможе деблокувати багатостраждальне південне місто, адже, за його словами, РФ хоче показово знищити Маріуполь, – так, як це робили у 20 столітті.
“У вас є те, що може бути незамінним для нас: броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання виживання у війні, направленій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати, діяти швидко”, – закликав Зеленський.
Ще у березні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч.
- Нагадаємо, на сторінці 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з’явився допис, в якому стверджується, що морпіхи – вже на межі, без зброї, їжі та води, велика кількість поранених і загиблих – і сьогодні, мабуть, відбудеться їх останній бій.
- Російські військові сили намагаються стерти з лиця Землі обложене південне місто Маріуполь, повідомив український військовий командир, який зараз перебуває в Маріуполі. Ситуацію в місті він назвав гуманітарною катастрофою – заблоковані місцеві жителі не мають доступу до їжі та води.
- Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у соцмережах заявив, що зв’язок із підрозділами сил оборони, котрі утримують Маріуполь, стійкий та підтримується. Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
- Триває сорок сьома доба російсько-української війни. Противник продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.