Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому російськими військами з 1 березня Маріуполі кількість загиблих може сягати десятки тисяч.

Про це гарант Конституції повідомив під час виступу в парламенті Південної Кореї.

Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли завозити туди воду і їжу. Намагалися захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих”, – зазначив Президент.

Він закликав надати зброю Україні, котра допоможе деблокувати багатостраждальне південне місто, адже, за його словами, РФ хоче показово знищити Маріуполь, – так, як це робили у 20 столітті.

“У вас є те, що може бути незамінним для нас: броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання виживання у війні, направленій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати, діяти швидко”, – закликав Зеленський.

Ще у березні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч.