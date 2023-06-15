Нещодавно британська телерадіомовна корпорація BBC опублікувала статтю про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У російській службі BBC у заголовку даної статті українського генерала назвали "Волдемортом", який є головним негативним персонажем у серії книг про Гаррі Поттера.

Джерело: Детектор Медіа

На головному сайті BBC стаття про Залужного опублікована під назвою “Valery Zaluzhny, the man behind Ukraine’s counter-offensive”, що перекладається як “Валерій Залужний, людина, що стоїть за контрнаступом України”.

В Українській службі BBC стаття вийшла з заголовком “”Перший після Бога, в хорошому сенсі”. Як генерал Залужний став тим, ким він є”.

Своєю чергою російська служба BBC вирішила опублікувати статтю про українського генерала з заголовком “Генерал Волан-де-Морт. Как Валерий Залужный стал самым популярним командующим украинской армии”.

Варто зауважити, що Волдеморт, з яким порівняли Валерія Залужного – головний негативний персонаж, злодій із серії книг про чарівника Гаррі Поттера.

У статті цитується джерело BBC з військового вишу РФ, за словами якого в лавах Збройних сил Росії Залужного раніше прирівнювали до злодія з “Гаррі Поттера”, який також відомий як “Той, кого не можна називати”.

Джерело посилається на статтю видання “Time” про Залужного, у якій Головнокомандувач ЗСУ розповів про “повагу до російської школи військової науки” та про читання праць начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

Саме після виходу статті Time, як зазначили автори статті BBC, про Залужного почали відкрито говорити як у дискусіях між викладачами, так і в навчальному процесі російських закладів.

Відмінність заголовків помітив користувач Twiiter з ніком @alexrewrew.