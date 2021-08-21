У суботу, 21 серпня, в місті Хуст (Закарпатська область) стався вибух на АЗС, через що отримали травми двоє осіб.

Про це поінформували в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

“21 серпня об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст. Як наслідок, двоє людей 1959 року народження отримали травми”, – зазначається в повідомленні.

Постраждалих каретами екстреної медичної допомоги доправили до лікувального закладу.

На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.

Згідно з даними ГУ Національної поліції в Закарпатській області, попередньо на АЗС проводилися монтажні роботи з використанням електрозварювального апарата.

Правоохоронці припускають, що ймовірною причиною вибуху стала іскра та випари “великої концентрації паливно-мастильних матеріалів”. Однак остаточні причини будуть встановлені під час подальшої перевірки.

Унаслідок вибуху постраждало двоє осіб: працівник автозаправляльної станції та один із відвідувачів. Обоє отримали термічні опіки. Після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили для амбулаторного лікування.

Наразі розв’язується питання про порушення кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років (з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого).