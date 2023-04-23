Про це повідомила Державна прикордонна служба.

У пункті “Велика Бийгань” було затримано двох жителів Одеської області. Вони звернулися до чоловіка із Закарпаття, аби той переправив їх до Угорщини.

Фото: Державна прикордонна служба

Ще одного жителя Закарпаття викрили “на гарячому” прикордонники відділу “Лужанка”. Чоловік хотів незаконно виїхати до Угорщини.

Також сім осіб було затримано біля українсько-румунського кордону. Порушниками виявилися жителі Києва, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Івано-Франківської областей.

Фото: Державна прикордонна служба

Стосовно всіх затриманих склали адмінпротоколи. Справи щодо них направили до суду.

Фото: Державна прикордонна служба

Фото: Державна прикордонна служба

Фото: Державна прикордонна служба