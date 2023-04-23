У Закарпатській області викрито 11 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до країн ЄС. Прикордонники затримали ухилянтів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

У пункті “Велика Бийгань” було затримано двох жителів Одеської області. Вони звернулися до чоловіка із Закарпаття, аби той переправив їх до Угорщини.

Ще одного жителя Закарпаття викрили “на гарячому” прикордонники відділу “Лужанка”. Чоловік хотів незаконно виїхати до Угорщини.

Також сім осіб було затримано біля українсько-румунського кордону. Порушниками виявилися жителі Києва, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Івано-Франківської областей.