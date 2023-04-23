Про це повідомила Державна прикордонна служба.
У пункті “Велика Бийгань” було затримано двох жителів Одеської області. Вони звернулися до чоловіка із Закарпаття, аби той переправив їх до Угорщини.
Ще одного жителя Закарпаття викрили “на гарячому” прикордонники відділу “Лужанка”. Чоловік хотів незаконно виїхати до Угорщини.
Також сім осіб було затримано біля українсько-румунського кордону. Порушниками виявилися жителі Києва, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Івано-Франківської областей.
Стосовно всіх затриманих склали адмінпротоколи. Справи щодо них направили до суду.
- На Заході України викрито схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Вони представлялися нібито водіями-дальнобійниками.
- Слідчі Служби безпеки викрили злочинців, які допомагали іноземцям “легалізуватися” в Україні. Основними “покупцями” були росіяни, зокрема ті, що причетні до вчинення особливо тяжких злочинів.
- Служба безпеки України затримала співробітника “Укрзалізниці”, який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
- Мешканець Харківської області, який торік втік від мобілізації, створив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон – ухилянтів переправляли в гідрокостюмах через річку.