Міжгірський райсуд притягнув до адміністративної відповідальності у виді 255 гривень штрафу мешканця селища Міжгір’я за поширювання неправдивих чуток щодо коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що громадянин, використовуючи власний профіль у соцмережі Facebook, систематично поширював фейкові інформаційні матеріали маніпулятивного характеру щодо епідемії COVID-19 та вакцинації, що могло викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку.

Як уточнило місцеве видання ZAXID.NET, 34-річний Ростислав Токар поширив 16 постів про епідемію, інформація в яких була визнана неправдивою. Порушення зафіксували працівники СБУ.

Цікаво, що Токар на місцевих виборах 2020 року балотувався до Міжгірської селищної ради від політичної партії “Слуга народу”, однак не увійшов до списку обраних депутатів.

Суддя Міжгірського районного суду Володимир Кривка визнав чоловіка винним за статтею 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток) і зобов’язав сплатити штраф у сумі 255 гривень. Також з обвинуваченого стягнули судовий збір у розмірі 454 грн. Чоловік має право на оскарження рішення суду упродовж п’ятнадцяти днів.