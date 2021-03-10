Про це повідомили у Закарпатській ОДА.
Загалом у області від ускладнень, викликаних вірусом, померло 1032 людини, за минулу добу – 20.
Також за минулу добу у 399 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку епідемії у 44 908 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 3021 медики та 2303 діти.
Водночас від початку епідемії одужали 32 916 закарпатців.
Хворих на COVID-19 у Закарпатській області приймають у 17 закладах охорони здоров’я. Загалом у цих лікарнях виділено 2460 ліжок для хворих на COVID-19, 64,9 % з яких забезпечені киснем.
Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я наразі складає 83 %.
- З понеділка, 8 березня, Закарпатська область офіційно увійшла до “червоної зони” адаптивного карантину.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.