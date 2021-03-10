У Закарпатській області зафіксована рекордна з початку епідемії добова смертність від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили у Закарпатській ОДА.

Загалом у області від ускладнень, викликаних вірусом, померло 1032 людини, за минулу добу – 20.

Також за минулу добу у 399 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку епідемії у 44 908 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 3021 медики та 2303 діти.

Водночас від початку епідемії одужали 32 916 закарпатців.

Хворих на COVID-19 у Закарпатській області приймають у 17 закладах охорони здоров’я. Загалом у цих лікарнях виділено 2460 ліжок для хворих на COVID-19, 64,9 % з яких забезпечені киснем.

Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я наразі складає 83 %.