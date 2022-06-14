19 червня у Західному Голлівуді, модному районі, відомому енергійним нічним життям, відбудеться захід на підтримку військових ЛГБТ+, котрі воюють проти російської окупації.

Про це повідомив колишній нардеп Богдан Хруставчук у Facebook.

“А ви знали, що захисники України мають “батальйон єдинорогів” військових ЛГБТК+? Приходьте в район WeHo 19 червня, щоб підтримати цих армійців. Насолоджуйтесь спеціальними пропозиціями в 12 барах, а також виступом Мікі Ньютон, відзначеної нагородами української співачки, яка виступала з Джоном Леджендом на Греммі 2022, та Інкі, української співачки та композитора, вокального тренера “Голос”, – йдеться у повідомленні.

Вечір організований супермоделлю та актрисою Арісей Вазнер.

Відвідувачів заохочують приходити та вигравати подарунки від спонсорів, аби зібрати кошти, щоб “поділитися з українськими братами та сестрами”.

У дописі зазначили, хто немає змоги особисто бути присутніми на заході, все одно може підтримати цю справу, зробивши онлайн пожертвування за посиланням.

Зазначається, що усі виручені кошти спрямують на підтримку української спілки ЛГБТ-військових – “Батальйону Єдинорога”, сформованого у 2019 році.

“Вони борються за свободу своєї країни та проти гомофобного режиму за право жити вільно”, – йдеться в описі до події.

Нагадаємо, об‘єднання ЛГБТ-військових створило свій герб, і він тепер прикрашає шеврони. На гербі ЛГБТ-військових є символ срібно-білого єдинорога, який виривається з полум‘я. Також присутні два мечі та промовисті символи тернів і колючого дроту.

Довідка. Об’єднання “Українські ЛГБТ військові за рівні права” було створено 2018 року після виставки Антона Шебетка “Ми були тут”. Під час виставки один із військових, Віктор Пилипенко, зробив перший повний камінаут, як ветеран-учасник бойових дій. Наразі об’єднання налічує значно більше відкритих та закритих ЛГБТ військових. Ветерани гуртуються для того, щоби здобути рівні з іншими громадянами України права. Однією з основних цілей учасники визначають легітимні шлюби.