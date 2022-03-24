Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Українські військові повідомили, що їм вдалось знищити великий десантний корабель “Орск” із Чорноморського флоту російських загарбників.
Корабель знаходився у порту Бердянськ (Запорізька область), який тимчасово захопили російські окупанти.
Варто додати, що окрім корабля “Орск” біля Бердянська знаходилось ще два ворожі кораблі. Проте, після знищення “Орска” вони поспішно почали покидати український порт.
- Нагадаємо, українські воїни ліквідували командира бригади морських піхотинців РФ, які планували штурмувати Одесу.
- Також українські військові знищили ворожий бойовий вертоліт Ка-52 (Алігатор). Вартість такої техніки становить 16 мільйонів доларів.
- Раніше у морському порту у Бердянську Запорізької області зникли п’ять кораблів. За словами очевидців, судна із кількома десятками тисяч тонн зерна відігнали російські буксири.
- Окрім цього в Одеській області ворог продовжує зазнавати втрати. В Одесі Збройні сили України знищили корабель окупантів.