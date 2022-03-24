Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Українські військові повідомили, що їм вдалось знищити великий десантний корабель “Орск” із Чорноморського флоту російських загарбників.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Корабель знаходився у порту Бердянськ (Запорізька область), який тимчасово захопили російські окупанти.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Варто додати, що окрім корабля “Орск” біля Бердянська знаходилось ще два ворожі кораблі. Проте, після знищення “Орска” вони поспішно почали покидати український порт.