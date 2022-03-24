Українські захисники знищили ворожий десантний корабель "Орск", який був пришвартований у тимчасово захопленому порту Бердянськ.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Українські військові повідомили, що їм вдалось знищити великий десантний корабель “Орск” із Чорноморського флоту російських загарбників.

Корабель знаходився у порту Бердянськ (Запорізька область), який тимчасово захопили російські окупанти.

Варто додати, що окрім корабля “Орск” біля Бердянська знаходилось ще два ворожі кораблі. Проте, після знищення “Орска” вони поспішно почали покидати український порт.