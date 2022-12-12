Про це інформує BBC.

Серед покинутих була одна особа, яка зуміла вижити – його доставили до місцевої лікарні.

Замбія є транзитним пунктом для мігрантів, які хочуть дістатися Південної Африки. Згідно зі знайденими документами, мігранти є громадянами Ефіопії.

Знайдені тіла належать чоловікам віком від 20 до 38 років.

Тіла були доставлені в морг Замбійської університетської лікарні.

Такі випадки не є рідкістю: у жовтні в сусідньому містечку Малаві влада виявила 25 тіл ефіопських мігрантів у братській могилі.