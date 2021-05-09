Безкоштовний центр вакцинації від коронавируса відкрили в замку Дракули в Трансільванії в Румунії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці замку.

Медпрацівники з накладними вампірськими іклами пропонують всім бажаючим безкоштовну вакцинацію препаратом від Pfizer.

“Марафон вакцинації Pfizer BioNTech буде працювати кожні вихідні в травні без попереднього запису в середньовічних митних будівлях”, – йдеться в повідомленні.

Вакциновані також отримають право безкоштовно відвідати виставку замку з 52 середньовічних знарядь тортур.

За даними міжнародного статистичного бюро Worldometer, станом на 9 травня в Румунії виявлено понад 1 млн випадків захворювання коронавірусом, з них майже 30 тис. летальних випадків. З початку пандемії повністю одужали понад 1 млн осіб.