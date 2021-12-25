Про це повідомляє міжнародне видання BBC News.

Windsor Castle

Фото: BBC News

 

За словами поліції у чоловіка була зброя, але він не зміг проникнути в жодну з будівель. Про те, навіщо йому це знадобилося, не повідомляється.

Підозрюваного було взято під варту. Членам королівської сім’ї вже повідомили про інцидент.

Чоловік був заарештований за підозрою в порушенні або зазіханні на об’єкт, що охороняється, і зберіганні зброї. Наразі він залишається під вартою», – заявила представник поліції Ребека Мірс.

З її слів, режим тривоги спрацював після того, як чоловік увійшов на територію. Розслідування інциденту триває.

Сьогодні Єлизавета II святкує Різдво у колі сім’ї, з принцом Чарльзом та Каміллою. Свято у Віндзорі вперше проходить без чоловіка королеви, принца Філіпа, який помер на початку цього року.