Про це повідомляє міжнародне видання BBC News.
За словами поліції у чоловіка була зброя, але він не зміг проникнути в жодну з будівель. Про те, навіщо йому це знадобилося, не повідомляється.
Підозрюваного було взято під варту. Членам королівської сім’ї вже повідомили про інцидент.
“Чоловік був заарештований за підозрою в порушенні або зазіханні на об’єкт, що охороняється, і зберіганні зброї. Наразі він залишається під вартою», – заявила представник поліції Ребека Мірс.
З її слів, режим тривоги спрацював після того, як чоловік увійшов на територію. Розслідування інциденту триває.
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