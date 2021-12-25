У Лондоні затримали чоловіка зі зброєю, який спробував прорватися до Віндзорського замку. Саме там святкує католицьке Різдво королева Великобританії Єлизавета II зі своєю родиною.

Про це повідомляє міжнародне видання BBC News.

За словами поліції у чоловіка була зброя, але він не зміг проникнути в жодну з будівель. Про те, навіщо йому це знадобилося, не повідомляється.

Підозрюваного було взято під варту. Членам королівської сім’ї вже повідомили про інцидент.



“Чоловік був заарештований за підозрою в порушенні або зазіханні на об’єкт, що охороняється, і зберіганні зброї. Наразі він залишається під вартою», – заявила представник поліції Ребека Мірс.

З її слів, режим тривоги спрацював після того, як чоловік увійшов на територію. Розслідування інциденту триває.

Сьогодні Єлизавета II святкує Різдво у колі сім’ї, з принцом Чарльзом та Каміллою. Свято у Віндзорі вперше проходить без чоловіка королеви, принца Філіпа, який помер на початку цього року.