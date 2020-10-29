У Запоріжжі учні 5-11-х класів відразу після осінніх канікул, які закінчуються 2 листопада, перейдуть на дистанційне навчання через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

” Учні шкіл знаходяться на канікулах до понеділка. Після цього їх навчання буде організовано дистанційно, за виключенням дітей, які навчаються в 1-4 класах – у них будуть уроки в класах із дотриманням необхідних вимог карантину”, – написав він.

Дошкільнята, за словами Буряка, буду

ть ходити в дитячі садки у звичайному режимі.

Він попросив городян дотримуватися заходів безпеки і нагадав про серйозність наслідків COVID-19.