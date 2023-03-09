Сьогодні, 9 березня, відбулося прощання з родиною Фурників, яка загинула разом зі своєю донькою внаслідок масованої ракетної атаки РФ.

Про це йдеться на сайті міста Запоріжжя.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці Запоріжжя.

Сьогодні, 9 березня, Емілії Фурник мало б виповнитись 8 місяців, проте дитина загинула разом зі своїми батьками – Камілою та Іллею. Їх вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок.

Квартира, де мешкало подружжя з дитиною, знаходилась у третьому під’їзді на другому поверсі. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби, батьки та немовля були на одному ліжку.

На церемонію прощання прийшли батьки Каміли, друзі, колеги. Рідні Іллі не змогли виїхати з окупації. Поховали родину на запорізькому кладовищі Святого Миколая.

“2 березня, десь о 6-ій ранку ми були біля будинку. Все впало на їхню квартиру. Ми чекали дві доби, все сподівались, що їх живими знайдуть”, – розповіла шкільна вчителька Іллі, Людмила.

Вона згадує про загиблого й називає його “людиною-живчиком”. Людмила розповіла, що чоловік добре вчився, школу закінчив з відзнакою. Сам Ілля родом з села Жереб’янки, що у Василівському районі. Воно нині перебуває в тимчасовій окупації. Натомість Каміла – з села Вербове Пологівського району, яке нині також окуповане російськими військами.

Тітка Каміли розповіла, що пара познайомилася у Запоріжжі, вони разом навчалися в авіаційному коледжі, а потім працювали на “Мотор Січ”, але в різних цехах.

За словами колег Каміли, родина дуже чекала народження дитини. Каміла та Ілля поїхали провідати рідних, де їх й застала повномасштабна війна. Вагітна ховалась від обстрілів у підвалі, проте згодом вони виїхали й деякий час жили на заході України, проте повернулися додому…