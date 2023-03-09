Зображення: www.061.ua

Про це йдеться на сайті міста Запоріжжя.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці Запоріжжя.

Сьогодні, 9 березня, Емілії Фурник мало б виповнитись 8 місяців, проте дитина загинула разом зі своїми батьками – Камілою та Іллею. Їх вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок.

Квартира, де мешкало подружжя з дитиною, знаходилась у третьому під’їзді на другому поверсі. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби, батьки та немовля були на одному ліжку.

Зображення: www.061.ua

На церемонію прощання прийшли батьки Каміли, друзі, колеги. Рідні Іллі не змогли виїхати з окупації. Поховали родину на запорізькому кладовищі Святого Миколая.

“2 березня, десь о 6-ій ранку ми були біля будинку. Все впало на їхню квартиру. Ми чекали дві доби, все сподівались, що їх живими знайдуть”, – розповіла шкільна вчителька Іллі,  Людмила.

Вона згадує про загиблого й називає його “людиною-живчиком”. Людмила розповіла, що чоловік добре вчився, школу закінчив з відзнакою. Сам Ілля родом з села Жереб’янки, що у Василівському районі. Воно нині перебуває в тимчасовій окупації. Натомість Каміла – з села Вербове Пологівського району, яке нині також окуповане російськими військами.

Тітка Каміли розповіла, що пара познайомилася у Запоріжжі, вони разом навчалися в авіаційному коледжі, а потім працювали на “Мотор Січ”, але в різних цехах.

Зображення: www.061.ua

За словами колег Каміли, родина дуже чекала народження дитини. Каміла та Ілля поїхали провідати рідних, де їх й застала повномасштабна війна. Вагітна ховалась від обстрілів у підвалі, проте згодом вони виїхали й деякий час жили на заході України, проте повернулися додому…