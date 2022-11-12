Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
“Десь з пів години тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони”, — йдеться в його повідомленні.
Також Куртєв заявив, що “на вулицях одного з районів міста є уламки”, закликавши мешканців бути обережними, не чіпати підозрілі та невідомі предмети.
Зауважимо, що раніше низка ЗМІ та Telegram-каналів сповіщали про звуки вибухів у Запоріжжі, а на всій території України було оголошено повітряну тривогу.
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