Сьогодні, 12 листопада у Запоріжжі під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт. На одній з вулиці міста впали уламки.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

“Десь з пів години тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони”, — йдеться в його повідомленні.

Також Куртєв заявив, що “на вулицях одного з районів міста є уламки”, закликавши мешканців бути обережними, не чіпати підозрілі та невідомі предмети.

Зауважимо, що раніше низка ЗМІ та Telegram-каналів сповіщали про звуки вибухів у Запоріжжі, а на всій території України було оголошено повітряну тривогу.