У Запоріжжі рятувальники провели тренувальну евакуацію цивільного населення. Проте ситуація в місті залишається контрольованою.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Запоріжжі відбулися практичні тренування з евакуації населення у разі різних видів небезпеки. У відомстві пояснили, що такі тренування необхідні для злагодженої роботи екстрених та спеціальних служб у разі непередбачуваних обставин.

Зокрема, у ДСНС наголосили, що ситуація контрольована й закликали довіряти лише надійним джерелам інформації.

Зазначимо, що станом на 15:00 7 червня із підтоплених районів Херсонської області вже евакуювали понад 1 560 осіб.

За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, рятувальні служби, поліція, волонтери цілодобово евакуюють людей із затоплених міст та сіл регіону. Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 – на підконтрольній Україні території, а 10 – під тимчасовою окупацією.

Евакуйовано понад 1 560 осіб. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня.

За даними міністра, у регіоні працюють майже 1600 рятувальників і поліцейських та близько 300 одиниць спецтехніки. А в разі необхідності кількість пунктів надання допомоги буде збільшена.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.