У Запоріжжі російські військові поцілили в школу-інтернат. Деякі корпуси навчального закладу вже не підлягають відновленню.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

До початку повномасштабної війни у школі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області: учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо: “Тут вчилися діти з усієї області. Вночі на цю територію прилетіло п’ять великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент. На щастя, навчальний рік не розпочався, тому учнів ще не було”, — зазначив Старух.

Він додав, що внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси, зокрема декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибиті вікна.

Також охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими: “Все відбудуємо, зробимо ще краще. Головне — дотримуйтеся правил безпеки під час повітряних тривог. Це ваше життя”, — нагадав Старух.