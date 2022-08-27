Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
До початку повномасштабної війни у школі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області: учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо: “Тут вчилися діти з усієї області. Вночі на цю територію прилетіло п’ять великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент. На щастя, навчальний рік не розпочався, тому учнів ще не було”, — зазначив Старух.
Він додав, що внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси, зокрема декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибиті вікна.
Також охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими: “Все відбудуємо, зробимо ще краще. Головне — дотримуйтеся правил безпеки під час повітряних тривог. Це ваше життя”, — нагадав Старух.
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