Про це повідомило одеське видання “Думская”.

“Повітряна хресна хода”, який провели священики одеської єпархії УПЦ МП, відбувся на літаку Ан-2 аероклубу “Одеса”.

Священики, взявши з собою ікони, прочитали молитви проти коронавірусу.

Фото: Думская

Водночас, за інформацією порталу 061, запорізькі священики облетіли місто на вертольоті “Мотор Січ”.

За словами Митрополита Мелітопольського та Запорізького Луки, під час обряду вирішили обійтися без “святої води”. З собою в небо взяли чудотворну ікону “Самарську” і ікону “Святителя Миколая”.

Таким способом служителі церкви також мали намір позбавити місто і городян від коронавірусу. Сам політ тривав близько години.

Фото: 061

Фото: 061

 

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Публикация от Запорожье (@its_zp)

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