Про це повідомило одеське видання “Думская”.
“Повітряна хресна хода”, який провели священики одеської єпархії УПЦ МП, відбувся на літаку Ан-2 аероклубу “Одеса”.
Священики, взявши з собою ікони, прочитали молитви проти коронавірусу.
Водночас, за інформацією порталу 061, запорізькі священики облетіли місто на вертольоті “Мотор Січ”.
За словами Митрополита Мелітопольського та Запорізького Луки, під час обряду вирішили обійтися без “святої води”. З собою в небо взяли чудотворну ікону “Самарську” і ікону “Святителя Миколая”.
Таким способом служителі церкви також мали намір позбавити місто і городян від коронавірусу. Сам політ тривав близько години.
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