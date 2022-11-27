У Запоріжжі вночі росіяни спричинили пожежу на агропідпиємстві

В ніч з 27 листопада росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру – цього разу під удар потрапило агропідприємство.

Про це інформує очільник Запорізької воєнної адміністрації Олександр Старух в Telegram.

“Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя… Тварини вдарили по тваринах”, – так прокоментував чергову російську атаку голова Запорізької ОВА.

Серед цілей росіян – аграрне підприємство, яке знаходилося в передмісті. Росіяни поцілили туди двома ракетами, за словами Старуха, ймовірно це були С300. На території виникла пожежа, були пошкоджені паркан і будівля.

Серед людей постраждалих немає.

Старух поділився світлинами наслідків російської атаки цивільного об’єкта: