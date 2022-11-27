Про це інформує очільник Запорізької воєнної адміністрації Олександр Старух в Telegram.
“Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя… Тварини вдарили по тваринах”, – так прокоментував чергову російську атаку голова Запорізької ОВА.
Серед цілей росіян – аграрне підприємство, яке знаходилося в передмісті. Росіяни поцілили туди двома ракетами, за словами Старуха, ймовірно це були С300. На території виникла пожежа, були пошкоджені паркан і будівля.
Серед людей постраждалих немає.
Старух поділився світлинами наслідків російської атаки цивільного об’єкта:
У Запоріжжі вночі росіяни спричинили пожежу на агропідпиємстві // 4 фото
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