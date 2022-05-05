У Запоріжжі введуть подовжену комендантську годину. Вона триватиме з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Контролюватимуть дотримання комендантської години правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони. Під час неї місцевим дозволять виходити з будинку лише для того, аби піти до сховища у випадку оголошення тривоги.