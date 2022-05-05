Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Контролюватимуть дотримання комендантської години правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони. Під час неї місцевим дозволять виходити з будинку лише для того, аби піти до сховища у випадку оголошення тривоги.

“У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд із власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити”, – зауважив Куртєв.

Секретар міської ради додав, що 9 травня пункти надання гуманітарної допомоги не працюватимуть.