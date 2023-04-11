Слідчі Служби безпеки викрили злочинців, які допомагали іноземцям "легалізуватися" в Україні. Основними "покупцями" були росіяни, зокрема ті, що причетні до вчинення особливо тяжких злочинів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За “послуги” зловмисники брали по 2 тисячі доларів з людини, але сума залежала від терміну замовлення. Серед росіян, котрі отримали “громадянство”, були ті, хто причетний до вбивств.

Для них злочинці виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. Частина іноземців планувала виїхати до ЄС. Також ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години.

Для ухилянтів вони теж надавали “послуги”. Зловмисники виготовляли фальшиві документи про непридатність до військової служби. Такими “послугами” скористалися понад 90 осіб.

За даними слідства, до злочинної групи причетні п’ять мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Вони організували два офіси в Запоріжжі, де встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок.

Клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах.