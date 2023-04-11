Про це повідомила пресслужба СБУ.

За “послуги” зловмисники брали по 2 тисячі доларів з людини, але сума залежала від терміну замовлення. Серед росіян, котрі отримали “громадянство”, були ті, хто причетний до вбивств.

Фото: Служба безпеки України

Для них злочинці виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. Частина іноземців планувала виїхати до ЄС. Також ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години.

Для ухилянтів вони теж надавали “послуги”. Зловмисники виготовляли фальшиві документи про непридатність до військової служби. Такими “послугами” скористалися понад 90 осіб.

Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, до злочинної групи причетні п’ять мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Вони організували два офіси в Запоріжжі, де встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок.

Клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах.

Організатору та ще двом активним учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Слідство триває.

Фото: Служба безпеки України