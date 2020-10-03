У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про мінування всіх електростанцій України і вимагав 1 мільярд доларів.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

Так, 2 жовтня в одну з чергових частин поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від невідомого про те, що всі електростанції на території України нібито заміновані.

При цьому чоловік вимагав передати йому 1 млрд доларів за вказаною ним адресою.

Після такого повідомлення правоохоронці, вибухотехніки і кінологи провели перевірку Дніпровської гідроелектростанції. Вибухонебезпечних речовин і пристроїв вони там не виявили.

Тим часом співробітники Служби безпеки України встановили, що дзвінок надійшов з території Запорізької обласної психіатричної лікарні. Як з’ясувалося, неправдиве повідомлення про мінування надійшло від жителя міста Василівка 1974 року народження, який проходить лікування.

Правоохоронці провели невідкладний огляд за місцем тимчасового проживання “мінера”, вилучили дві сім-карти і мобільний телефон, з якого був здійснений дзвінок про мінування.

Розпочато досудове розслідування. Дії зловмисника кваліфікували за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.