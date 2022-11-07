У Запоріжжі викрито чоловіка, який працював на Telegram-канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Блогер передавав інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Блогер створив спеціалізовану інтернет-платформу. У ній він поширював фото- та відеоматеріали із власними коментарями і текстовим описом подій.

Інформацію використовували представники спецслужб Росії для збору розвідданих про “результати” ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Зокрема дані від жителя Запоріжжя “підхоплював” прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного Telegram-каналу.

“З “перепощених” відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст”, — зазначили у повідомленні.

Чоловіка викрито на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Поки що вирішується питання щодо притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.