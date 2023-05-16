Служба безпеки України затримала у Запоріжжі ексміліціонера, який хотів приєднатися до ПВК "Вагнер" і воювати проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час контрдиверсійних заходів у Запорізькій області СБУ затримала чергового поплічника росіян.

Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав війну РФ проти України та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до приватної військової компанії “Вагнер”.

Для цього зловмисник вийшов на зв’язок зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого “управління МВС РФ” у тимчасово захопленій частині регіону.

Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на співбесіду до вагнерівців.

Водночас зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі “Вконтакте”.

Там він створив інтернет-групу та наростив аудиторію на понад 3,5 тис. підписників.

У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував вагнерівців та їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.