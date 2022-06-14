Співробітники Державного бюро розслідувань заочно повідомило про підозру у державній зраді вісьмом правоохоронцям, які вирішили піти на військову службу до російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, один зі зрадників очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану “народну міліцію”. Саме він організовував незаконну діяльність і залучив до служби в тилу ворога інших колишніх своїх колег з правоохоронних органів.

Проте цей випадок не єдиний. Адже за зраду та перехід на бік окупантів працівники ДБР повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська.

Як зазначається у відомстві, вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

Усі ці чоловіки підозрюються у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.