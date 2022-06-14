Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, один зі зрадників очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану “народну міліцію”. Саме він організовував незаконну діяльність і залучив до служби в тилу ворога інших колишніх своїх колег з правоохоронних органів.
Проте цей випадок не єдиний. Адже за зраду та перехід на бік окупантів працівники ДБР повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська.
Як зазначається у відомстві, вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.
Усі ці чоловіки підозрюються у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
- Нагадаємо, що українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка завербували російські спецслужби ще вісім років тому.
- Також раніше повідомлялося, що у Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.
- СБУ викрила киянина, котрий працював на РФ. Чоловік створив більше як 20 проросійських інтернет-ЗМІ, де прославляв ідеї “русского мира” та поширював неправдиву інформацію про ЗСУ.