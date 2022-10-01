Сьогодні, 1 жовтня, у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими з гуманітарної колони, які потрапили під ракетний обстріл РФ.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

У повідомленні зазначається, що з метою вшанування пам’яті невинно загиблих цивільних осіб, відповідно до розпорядження голови Запорізької ОВА Олександра Старуха 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області.

“1 жовтня – день жалоби в Запорізькій області. Сьогодні у пам’ять про загиблих мирних з гуманітарної колони у Запорізькій області приспущено державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах та організаціях, скасовано розважально-концертні заходи, внесено відповідні зміни до програм місцевих теле- та радіопередач”, – розповіли в облдержадміністрації.

А також нагадали, що вчора, 30 вересня, обласний центр зазнав терористичного ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні. Ворожа атака забрала життя 30 мирних людей, 88 поранених внаслідок чергового воєнного злочину Росії у Запоріжжі. Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.

Варто зазначити, що вчора вранці під час того як люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів й відвезти допомогу, окупанти завдали ракетного удару.