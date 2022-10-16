Російські окупанти завдали ракетами удари по Запорізькій області. Внаслідок атаки знищено дві школи та парк.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Навчальні заклади знищено у Пологівському районі. Окупанти вночі поцілили двома ракетами в школу села Воздвижівка. Внаслідок атаки навчальний заклад майже весь зруйновано.

Інша ракета влучила у місцевий парк. Навколо нього зазнали руйнувань приватні будинки.

Ще одна школа зруйнована в селі Добропілля. Постраждалих немає.

“Ворог зазнає поразок на фронті, тому нищить та руйнує цивільну інфраструктуру”, — наголосив голова ОВА.