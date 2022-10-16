Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Навчальні заклади знищено у Пологівському районі. Окупанти вночі поцілили двома ракетами в школу села Воздвижівка. Внаслідок атаки навчальний заклад майже весь зруйновано.
Інша ракета влучила у місцевий парк. Навколо нього зазнали руйнувань приватні будинки.
Ще одна школа зруйнована в селі Добропілля. Постраждалих немає.
“Ворог зазнає поразок на фронті, тому нищить та руйнує цивільну інфраструктуру”, — наголосив голова ОВА.
- У тимчасово окупованому Донецьку відбулися вибухи в будівлі місцевої “адміністрації”. Внаслідок них сталася пожежа.
- Розпочалася двісті тридцять п’ята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. В Рубіжному Луганської області прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з Чеченської Республіки почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів.