Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Колаборантів шукають для того, щоб вони брали участь у “спонтанних акціях” на підтримку проведення референдуму. Українські розвідники зафіксували прибуття російських фахівців для піар-акцій у Мелітополь.
Представники окупаційних адміністрацій вважають, що це буде сприяти зменшенню градуса невдоволення війною. Вони планують у такий спосіб створити картинку для російського внутрішнього медіаринку.
“Робочий штаб згаданих представників відкрито у захопленому приміщенні магазину “Фокстрот”. Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів)”, — йдеться у повідомленні.
Попри серйозні “матеріальні стимули”, охочих не багато. Тому росіяни стали завозити так званих “активістів” з окупованого Криму. Вони прагнуть створити сюжети для пропагандистських телеканалів.
Також триває завезення так званих “гуманітарних вантажів” з території РФ. Для їх отримання громадяни мають підтримувати так звані “акції” та надати особисті паспортні дані. Для координації дій створено “Громадський рух “Мы вместе с Россией”, який займається організацією проплачених масових акцій на підтримку референдуму.
“Курувати питання розподілу “гуманітарки” та проведення акцій призначають місцевих жителів із проросійськими поглядами і представників партії “Єдина Росія”, – інформує розвідка.
- Нагадаємо, РФ перекидає на південь України велику кількість військ. Їх планують залучити для ведення бойових дій проти Збройних сил України.
- Президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.