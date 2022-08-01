На окупованих частинах Запорізької області представники так званої "влади" залучають колаборантів до співпраці. Вони шукають тих, хто буде створювати "масовку" для проведення референдуму.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Колаборантів шукають для того, щоб вони брали участь у “спонтанних акціях” на підтримку проведення референдуму. Українські розвідники зафіксували прибуття російських фахівців для піар-акцій у Мелітополь.

Представники окупаційних адміністрацій вважають, що це буде сприяти зменшенню градуса невдоволення війною. Вони планують у такий спосіб створити картинку для російського внутрішнього медіаринку.

“Робочий штаб згаданих представників відкрито у захопленому приміщенні магазину “Фокстрот”. Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів)”, — йдеться у повідомленні.

Попри серйозні “матеріальні стимули”, охочих не багато. Тому росіяни стали завозити так званих “активістів” з окупованого Криму. Вони прагнуть створити сюжети для пропагандистських телеканалів.

Також триває завезення так званих “гуманітарних вантажів” з території РФ. Для їх отримання громадяни мають підтримувати так звані “акції” та надати особисті паспортні дані. Для координації дій створено “Громадський рух “Мы вместе с Россией”, який займається організацією проплачених масових акцій на підтримку референдуму.

“Курувати питання розподілу “гуманітарки” та проведення акцій призначають місцевих жителів із проросійськими поглядами і представників партії “Єдина Росія”, – інформує розвідка.