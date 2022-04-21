Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії України у Facebook.
Збити ворожий гелікоптер підрозділу ППО Нацгвардії вдалося над Запорізькою областю з розрахунку переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК).
Як зазначили у Нацгвардії, збитий К-52 “Алігатор” – це одна з найновіших одиниць бойової авіації РФ.
Гелікоптер містить протитанковий ракетний комплекс, гарматну установку з лазерною системою наведення, авіабомби та інше озброєння.
- Нагадаємо, станом на 57 день повномасштабної збройної агресії РФ проти нашої України ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донеччини та Луганщини.
- Відомо, що співробітники Служби безпеки України викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектувальними до військової техніки РФ у Харківській області. Всі “знахідки” вже передано на потреби ЗСУ.