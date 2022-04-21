Про знищення ще одного російського гелікоптера повідомили у Національній гвардії України. Цього разу система протиповітряної оборони уразила гелікоптер К-52 "Алігатор".

Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії України у Facebook.

Збити ворожий гелікоптер підрозділу ППО Нацгвардії вдалося над Запорізькою областю з розрахунку переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК).

Як зазначили у Нацгвардії, збитий К-52 “Алігатор” – це одна з найновіших одиниць бойової авіації РФ.

Гелікоптер містить протитанковий ракетний комплекс, гарматну установку з лазерною системою наведення, авіабомби та інше озброєння.