Триває триста шістдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. На одній зі станцій технічного обслуговування у місті Токмак, російські загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відтак, російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення.

За даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких – по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено;

, , та напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено; На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області;

та напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області; На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка;

напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка; На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів;

та напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині;

напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині; На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Новотягинка, Антонівка та Чорнобаївка.

Своєю чергою, авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника.