На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські солдати складають так звані "списки провідних місцевих діячів, які підлягають викраденню" для подальшого примушення до "співпраці".

Про це повідомляє RSF.

За даними правозахисників, у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку були зафіксовані випадки допитів та обшуків російськими солдатами журналістів, водночас забираючи у них техніку. А тих, хто відмовляється від співпраці — викрадають та беруть у заручники.

Зокрема, коли 8 березня в Бердянську одночасно взяли в заручники велику кількість журналістів, Сергій Старушко, журналіст медіагрупи “ПРО-100”, бачив, як солдати допитували колег, щоб дізнатися імена інших медійників та заносили їх до певного списку.

“Після цього військові можуть отримати адреси будинків із баз даних місцевих органів влади на територіях, які вони контролюють”, – попередили у RSF.