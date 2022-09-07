Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За його словами, приблизно о 15:40 російські загарбники обстріляли з “Градів” село Мала Токмачка Пологівського району у Запорізькій області.
В одному з дворів знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. Олександр Старух зазначив, що внаслідок обстрілу 5 осіб тяжко поранені, трьох – убито. Обстріл продовжується.
Пізніше голова Запорізької ОВА додав, що кількість поранених у Малій Токмачці зросла до 7 людей, 3 осіб знаходяться у важкому стані.
Крім того, російські загарбники знову обстрілюють Енергодар, внаслідок чого вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту. Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. А працівники комунальних та інших служб не встигають завершити аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл з боку окупантів зводить їхню роботу нанівець, і необхідно знову все починати з самого початку.
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