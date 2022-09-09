У Запорізькій області російські армійці обстріляли цивільну інфраструктуру у 23 населених пунктах.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними Головного управління Національної поліції, у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Темирівка, Щербаки, Зарічне, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новояковлівка, Рівнопілля, Гуляйполе, Червоне, Магдалинівка, Степногірськ, Лугівське, Полтавка, Новоданилівка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Дорожнянка, Загірне, Малі Щербаки, Степове.

Крім того, надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами. Також протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1137 людей, з них 235 – діти.

Загалом за останню добу на Запорізькому напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін. Російські армійці основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників із застосуванням танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.