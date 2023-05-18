Джерело: Центр національного спротиву.
“В межах так званої “евакуації” окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово захоплених територіях Запорізької області”, – йдеться у повідомленні ЦНС.
А також зазначається, що колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість “евакуюватися” на територію Росії.
Водночас російські окупанти продовжують знищувати українські книжки на тимчасово окупованих територіях.
Додамо, що російські загарбники також вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.
Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей масово припиняють свою діяльність.
Документацію, оргтехніку та інше майно українських державних установ, в яких раніше розміщувалися російські окупанти, вивозять до РФ.
Крім того, частина колаборантів з сім’ями також вже виїхали на територію РФ. Все це відбувається під приводом так званої “евакуації”.
За інформацією ЦНС, росіяни також вивозять медичну апаратуру з лікарень, які знаходяться на тимчасово окупованій території півдня України.
- На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники посилили репресії проти цивільних мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники намагаються пришвидшити темпи паспортизації. Відтак росіяни навмисно псують українські паспорти під час перевірок на блокпостах.