В межах так званої "евакуації" росіяни вивозять майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву.

“В межах так званої “евакуації” окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово захоплених територіях Запорізької області”, – йдеться у повідомленні ЦНС.

А також зазначається, що колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість “евакуюватися” на територію Росії.

Водночас російські окупанти продовжують знищувати українські книжки на тимчасово окупованих територіях.

Додамо, що російські загарбники також вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.

Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей масово припиняють свою діяльність.

Документацію, оргтехніку та інше майно українських державних установ, в яких раніше розміщувалися російські окупанти, вивозять до РФ.

Крім того, частина колаборантів з сім’ями також вже виїхали на територію РФ. Все це відбувається під приводом так званої “евакуації”.

За інформацією ЦНС, росіяни також вивозять медичну апаратуру з лікарень, які знаходяться на тимчасово окупованій території півдня України.