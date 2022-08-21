Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Окупаційні війська РФ не пропускають евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя. Вони тримають черги по кілька днів.
Внаслідок цього загинула жінка. Вона намагалася виїхати и з окупації на підконтрольну Україні територію разом з майже 4 тисячами людей.
“Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах”, – написав він.
За словами мера, в евакуаційних колонах кількість смертей вже перевищила десяток.
“Проте окупантів це не бентежить – щодня вони знущаються з наших людей, які бажають втекти від “русского мира”, – додав міський голова.
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