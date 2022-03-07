Про це повідомляє Запорізька ОДА.
Співробітники пошти встигли тільки сфотографувати місце події. Після чого там почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для життя. Водій авто взяв вправо, щоб пропустити військову техніку. Проте ворог здалеку відкрив вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхав на нього.
Розбита машина з тілами загиблих залишилася стояти у полі. За наявними даними, за вбивства жінки та чоловіка відповідальні військові-кадирівці. Через бойові дії та пересування військової техніки окупантів евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.
Жителів Запорізької області закликали брати зброю, копати окопи, укріплювати домівки та гуртуватися проти агресора. Керівництво Запорізької ОДА звернулося до громадян, аби загарбники не зробили “те саме з вами та вашою сім’єю”.
- Нагадаємо, по Миколаєву завдали ракетний удар. Пошкоджено житлові будівлі. Кількість постраждалих наразі невідома.
- Україна чинить опір російським окупантам вже протягом 12 діб. Ворог продовжує обстріли житлових кварталів українських міст.
- В Одеській області ворог продовжує зазнавати втрати. В Одесі Збройні сили України знищили корабель окупантів.
- Також на Донбасі за минулу добу було знищено 40 окупантів та значну кількість техніки.
- 6 березня від обстрілів російських загарбників у місті Ірпінь загинуло вісім мирних жителів.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США бачили “дуже достовірні повідомлення про навмисні напади військ рф на мирних жителів” в Україні, які розглядатимуться як військовий злочин.