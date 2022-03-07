Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Співробітники пошти встигли тільки сфотографувати місце події. Після чого там почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для життя. Водій авто взяв вправо, щоб пропустити військову техніку. Проте ворог здалеку відкрив вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхав на нього.

Розбита машина з тілами загиблих залишилася стояти у полі. За наявними даними, за вбивства жінки та чоловіка відповідальні військові-кадирівці. Через бойові дії та пересування військової техніки окупантів евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

Жителів Запорізької області закликали брати зброю, копати окопи, укріплювати домівки та гуртуватися проти агресора. Керівництво Запорізької ОДА звернулося до громадян, аби загарбники не зробили “те саме з вами та вашою сім’єю”.