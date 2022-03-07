Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Співробітники пошти встигли тільки сфотографувати місце події. Після чого там почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для життя. Водій авто взяв вправо, щоб пропустити військову техніку. Проте ворог здалеку відкрив вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхав на нього.

Розбита машина з тілами загиблих залишилася стояти у полі. За наявними даними, за вбивства жінки та чоловіка відповідальні військові-кадирівці. Через бойові дії та пересування військової техніки окупантів евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.