У Запорізькій області за минулу добу російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у 20 населених пунктах.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

“У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Оріхів, Преображенка, Новопавлівка, Новоданилівка, Ольгівське, Степногірськ, Мала Токмачка, Гуляйполе, Новодарівка, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новоандріївки, Білогір’я, Щербаки, Новопокровка, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка, Кам’янське”, – зазначили в ОВА.

Крім того, додали, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосувавши танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також надійшло 14 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Натомість протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території Запорізької області. Евакуйовано 1027 людей, з них 271 – діти.