Росіяни готуються до проведення нових фільтраційних заходів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, російські загарбники планують проводити нові перевірки місцевих мешканців на “лояльність”. Відтак, планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема банків та онлайн-освіти). Крім цього, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

На блокпостах у місцевих мешканців запитують про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.

У ЦНС нагадали, що мешканцям тимчасово окупованих територій України необхідно чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.

Варто зазначити, що нещодавно у Генштабі також повідомили, що в окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області росіяни проводять фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.

Крім цього, у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські армійці облаштували катівню. Відтак, до катівні можна потрапити за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними силами України. Крім цього, тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські військові активно розшукують українських патріотів.