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У Запорізькій області 15-річний водій влаштував ДТП: загинули троє осіб

У Пологах Запорізької області 15-річний водій скоїв аварію, внаслідок якої загинули троє людей.

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:52

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Зазначається, що неповнолітній водій автомобіля Chery, рухаючись по вулиці Магістральній, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання автівки.

В результаті ДТП пасажир 2005 року народження і чоловік від отриманих травм загинули на місці, ще один чоловік 1981 року народження помер в кареті швидкої допомоги.

Самого водія і його пасажира 2004 року народження з різними травмами госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

 

Теги: ДТП, загинули, Запорізька область, поліція

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