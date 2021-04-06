Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення про визнання російської мови регіональною.

Про це повідомили в Запорізькій обласній раді.

Відповідно до статті 255 КАС України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, тобто з 23 квітня 2021 року.

З цього моменту на сесіях, робочих засіданнях депутатських комісій, у діловому листуванні депутати та співробітники виконавчого апарату Запорізької обласної ради повинні використовувати лише українську мову.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук зазначила, що на всіх комунікативних майданчиках серед жителів Запорізької області спостерігається тенденція до використання саме української мови.