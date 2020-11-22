Про це йдеться у повідомленні ОПОРИ.
Причиною аварії тала негода.
Напередодні, 21 листопада, в Запорізькій області випав мокрий сніг, який вночі перетворився на ожеледь. Автівка не втрималася на дорозі та потрапила в яму і вдарилася об трубу. Потерпілих доправили до Центральної районної поліклініки в місті Приморськ.
Двоє представників ОПОРИ “отримали тілесні ушкодження у вигляді саден на тілі, забій грудної клітини, закриту черепно-мозкову травму”. Третій постраждалий – Юрій Бородавка – отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини.
Потерпілого мали перевезти до Запорізької обласної клінічної лікарні.
- У Дніпрі водій Infiniti спричинив аварію за участю п’яти автомобілів, внаслідок чого загинула жінка.