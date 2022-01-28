Про це повідомили в ДСНС.
З третього зруйнованого під’їзду рятувальники евакуювали 15 мешканців. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Вибух зруйнував тримальні елементи у межах одного під’їзду.
За попередніми даними, пошкоджено сім квартир. Мешканцям будинку, де прогримів вибух, надають допомогу психологи.
- Нагадаємо, раніше у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, (Прикарпаття), який спричинив пожежу. Жертвами вибуху стали троє пацієнтів лікарні, ще одна людина померла від COVID-19.
- Нагадаємо, що внаслідок вибуху побутового газу у п’ятиповерхівці міста Нова Одеса, що на Миколаївщині, загинуло двоє людей.