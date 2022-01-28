У Запоріжжі сьогодні вночі стався вибух газоповітряної суміші у квартирі чотириповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в ДСНС.

З третього зруйнованого під’їзду рятувальники евакуювали 15 мешканців. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Вибух зруйнував тримальні елементи у межах одного під’їзду.

За попередніми даними, пошкоджено сім квартир. Мешканцям будинку, де прогримів вибух, надають допомогу психологи.