У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області фіксують масову загибель птахів. Почалося епізоотичне розслідування.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в області.

“До Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника “Асканія-Нова” Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів”, – йдеться в повідомленні.

Фахівці виявили на території дендропарку й озер на території зоопарку 187 трупів птахів на території дендропарку й озер — зокрема 75 трупів граків, 42 – галок, 38 – качок і 32 – червоних качок.

На місці події почалося епізоотичне розслідування.

Зазначається, що це не перший випадок масової загибелі пернатих за останній час — на початку січня в “Асканія-Нова” загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. За словами директора заповідника, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.