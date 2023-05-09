Про це повідомила сама Зеленська у Twitter.
Перша леді опублікувала лист-запрошення на коронацію у геральдичному стилі. У соцмережі користувачі зауважили, що назва нашої держави написана з помилками.
Так, замість слова “Ukraine” на запрошенні двічі написали “Ukaine”, тобто без букви “r”.
Орфографічну помилку сприйняли за нібито “старий англійський курсив”. За словами користувачів мережі, дві петлі зверху можуть означати букви “k” та “r”.
Наразі невідомо, чи дійсно при написанні запрошення використовувався старий курсив.
У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна» // 4 фото
- Коронацію короля Чарльза III дивилося близько 20 мільйонів британців, завдяки чому подія стала найпопулярнішою трансляцією року. Водночас коронацію дивилося менше людей, ніж похорон Єлизавети II.
- 6 травня у Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ, тепер він офіційно став королем Великої Британії. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, проте британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.
- Принц Гаррі, який був присутній на коронації свого батька, короля Карла III, одразу після завершення церемонії сів на комерційний рейс та повернувся до Каліфорнії.