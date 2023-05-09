Про це повідомила сама Зеленська у Twitter.

Фото: Олена Зеленська / Twitter

Перша леді опублікувала лист-запрошення на коронацію у геральдичному стилі. У соцмережі користувачі зауважили, що назва нашої держави написана з помилками.

Так, замість слова “Ukraine” на запрошенні двічі написали “Ukaine”, тобто без букви “r”.

Орфографічну помилку сприйняли за нібито “старий англійський курсив”. За словами користувачів мережі, дві петлі зверху можуть означати букви “k” та “r”.

Наразі невідомо, чи дійсно при написанні запрошення використовувався старий курсив.

  • У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна»

    Скриншот з Twitter

  • У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна»

    Скриншот з Twitter

  • У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна»

    Скриншот з Twitter

  • У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна»

    Скриншот з Twitter

У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна» // 4 фото