У запрошенні для Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ припустилися помилки в слові «Україна»

У запрошенні першої леді України Олена Зеленська на коронацію короля Великої Британії Чарльза III з орфографічними помилками.

Про це повідомила сама Зеленська у Twitter.

Перша леді опублікувала лист-запрошення на коронацію у геральдичному стилі. У соцмережі користувачі зауважили, що назва нашої держави написана з помилками.

Так, замість слова “Ukraine” на запрошенні двічі написали “Ukaine”, тобто без букви “r”.

Орфографічну помилку сприйняли за нібито “старий англійський курсив”. За словами користувачів мережі, дві петлі зверху можуть означати букви “k” та “r”.

Наразі невідомо, чи дійсно при написанні запрошення використовувався старий курсив.