У "Дії" вже доступна послуга "єОселя", яка надає можливість отримати пільговий кредит від держави на нове житло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтепер у застосунку “Дія” можна подати заявку на участь у програмі “єОселя”. Це державна пільгова іпотека від держави зі ставкою 3%. На першому етапі послуга доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

За програмою “єОселя” можна отримати кредит на житло: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування — до 20 років; мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

У відомстві пояснили, що українці, які відповідають вимогам програми, можуть подати заявку на участь в програмі в “Дії” й отримати кредит на купівлю житла. Скористатися послугою можна в декілька натискань, майже всі дані для заявки підтягнуться з реєстрів.

Для того, аби подати заявку на участь у програмі, необхідно виконати наступні кроки:

авторизуйтеся в застосунку “Дія”;

в меню “Послуги” виберіть “єОселя” і натисніть “Почати”;

виберіть пільгову категорію, до якої ви належите;

вкажіть інформацію в заявці (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

далі вкажіть дані про житло, яке хочете придбати;

оберіть зі списку один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд для отримання попереднього рішення по сумі можливого кредиту;

відправте заяву.

Після виконання цих дій заяву опрацюють протягом 24 годин. Згодом ви отримаєте сповіщення від обраного банку чи банків про попереднє рішення видачі кредиту.

На першому етапі до програми єОселя залучені п’ять банків – Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank. Далі банки-учасники додаватимуться.

“Через війну багато українців втратили житло або ж їхні домівки постраждали від російських атак. Завдання держави — зробити так, щоб українці мали змогу придбати нове житло за вигідними умовами і якомога швидше повернутися в рідні домівки”, – пояснили у Мінцифрі.