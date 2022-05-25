У застосунку "Дія" з'явилось нове онлайн-опитування, де українців просять відповісти, як вони ставляться до володіння вогнепальною зброєю цивільними громадянами.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Дії”.

Зазначається, що опитування було створене Мінцифрою разом із МВС.

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, народні обранці у першому читанні підтримали проєкт закону № 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю.

Однак питання щодо того, як саме повинні володіти зброєю цивільні громадяни досі не розв’язане, тому міністр внутрішніх справ Денис Монастриський вирішив дізнатись думку українців щодо цього.

Щоб пройти опитування потрібно зайти у застосунок “Дія”, обрати розділ “Послуги” а далі розділ “Опитування”.

Користувачам на вибір запропоновано три відповіді про те, як цивільні громадяни повинні застосовувати вогнепальну зброю. Серед них:

– для спеціальних потреб

– для особистого захисту

– я проти

Тривалість опитування – 7 днів. Відповісти на запитання зможуть лише повнолітні українці.