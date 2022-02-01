Українці, які вже щепились бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, відтепер можуть отримати відповідний сертифікат у застосунку "Дія".

Про це повідомляють на сторінці Дії у Facebook.

З 1 лютого у застосунку “Дія” з’явилась можливість згенерувати сертифікат про бустерну COVID-вакцинацію. Зазначається, що інформація про бустерну дозу буде відображатись у міжнародному сертифікаті, а у внутрішньому просто буде продовжений термін дії документу.

Щоб згенерувати сертифікат про бустерну вакцинацію необхідно:

відкрити застосунок “Дія”

перейти у розділ “Послуги” та обрати “СOVID-сертифікати”

вибрати потрібний тип сертифікату та дозволити передачу даних

Після того, як “Дія” відшукає інформацію про бустерне щеплення у реєстрі електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), користувачу прийде сповіщення про оновлення сертифікату.

У оновленому документі буде вказана інформація про бустерну дозу, а термін дії сертифікату продовжиться на 270 днів з моменту отримання третього щеплення.

Варто зазначати, що не всім вдається згенерувати сертифікат про бустерне щеплення. У коментарях до допису багато користувачів скаржаться, що новий сертифікат не підтягується, хоча інформація щодо бустерної вакцинації є в ЕСОЗ.