Про це повідомляють на сторінці Дії у Facebook.
З 1 лютого у застосунку “Дія” з’явилась можливість згенерувати сертифікат про бустерну COVID-вакцинацію. Зазначається, що інформація про бустерну дозу буде відображатись у міжнародному сертифікаті, а у внутрішньому просто буде продовжений термін дії документу.
Щоб згенерувати сертифікат про бустерну вакцинацію необхідно:
- відкрити застосунок “Дія”
- перейти у розділ “Послуги” та обрати “СOVID-сертифікати”
- вибрати потрібний тип сертифікату та дозволити передачу даних
Після того, як “Дія” відшукає інформацію про бустерне щеплення у реєстрі електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), користувачу прийде сповіщення про оновлення сертифікату.
У оновленому документі буде вказана інформація про бустерну дозу, а термін дії сертифікату продовжиться на 270 днів з моменту отримання третього щеплення.
Варто зазначати, що не всім вдається згенерувати сертифікат про бустерне щеплення. У коментарях до допису багато користувачів скаржаться, що новий сертифікат не підтягується, хоча інформація щодо бустерної вакцинації є в ЕСОЗ.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби.
- Також МОЗ прийняло рішення комбінувати по-іншому вакцини під час проведення COVID-щеплення. При цьому повторне щеплення однією вакциною не допускатиметься.