У мобільному застосунку "Київ Цифровий" створили для киян опитування про стан використання української мови у столиці.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відтак, у межах розробки Міської концепції розвитку української мови та створення україномовного середовища в усіх сферах суспільного життя столиці місто пропонує пройти опитування у застосунку “Київ Цифровий”.

У КМДА зазначили, що опитування має на меті дізнатися громадську думку щодо реального стану використання української мови в Києві, а також визначити основні інструменти, які місто може запропонувати усім охочим опанувати українську мову.

За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, зараз у місті впроваджена низка громадських ініціатив, є тренінги та курси з вивчення української мови тощо. Утім місто прагне більш ґрунтовно проаналізувати потреби містян, визначити основні пріоритети для окремих цільових аудиторій.

Участь можуть взяти всі користувачі міського застосунку з наявним BankID. Опитування триває до 31 січня.

Зазначимо, що згідно з результатами нещодавніх соцопитувань, у нашій країні суттєво зросло використання української мови. Зокрема у повсякденному житті – вдома, на роботі чи навчанні, а також під час пошуку інформації в інтернеті.

Опитування провели на замовлення Володимира Кулика, провідного наукового співробітника з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України протягом грудня. У ньому взяли участь понад 2 тисячі учасників.

Результати показали стрімке зростання використання української мови у порівнянні з попереднім опитуванням, яке він замовляв у 2017 році. 41% респондентів заявили, що у повсякденному житті використовують українську мову, здебільшого спілкуються державною 17%. Лише російською говорять 6%, а переважно нею — 9%. Також 24% сказали, що вживають обидві мови “рівною мірою”. На сході та півдні країни україномовних людей тепер не менше, ніж російськомовних — 29% проти 27%.

Респонденти заявили, що вдома з родиною використовують українську 50%, переважно українську — 12%. Водночас обома мовами порівну користуються 19%, тільки або переважно російською — 16%. Ще 2% спілкуються іншими мовами.

В інтернеті чи на навчанні українською користуються більше людей, ніж вдома. Щодо української мови заявили 50% людей, які працюють, ще 5% висловилися, що використовують російську. Також здебільшого українською розмовляють 18%, а російською — 7%. Також 19% респондентів використовують обидві мови.