У міському додатку "Київ Цифровий" з’явилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.

Джерело: КМДА.

Зазначається, що, якщо не вийшло потрапити в укриття, необхідно вибрати його на мапі та натиснути в інформаційній картці “Поскаржитися на укриття”. Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

А для того, щоб користуватися мапою укриттів “поза мережею”, користувачам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

В офлайні також можна переглянути розділ “Часті питання”, що містить інформацію про роботу застосунку й життя міста. Щоб дізнатися, до котрої працює транспорт або які мости відкриті для авто, доступ до інтернету більше не потрібен.

Наразі в розділі всіх сервісів доступна “Мапа укриттів”. У налаштуваннях у профілі в розділі “Мапи” користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби.

У КМДА зазначили, що сервіс продовжать удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

Що передувало?

Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі.

Своєю чергою, правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.