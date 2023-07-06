У міському додатку "Київ Цифровий" з’явився новий сервіс для оплати комунальних послуг.

Джерело: КМДА.

Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників.

Оновлений “Київ Цифровий” уже доступний до завантаження в App Store і Google Play.

“Ви просили – ми зробили. У Цифровому тепер можна оплачувати комунальні послуги. Все зручно і просто. Користуйтесь і зберігайте свій час!” – зазначив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.