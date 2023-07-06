Джерело: КМДА.
Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників.
Оновлений “Київ Цифровий” уже доступний до завантаження в App Store і Google Play.
“Ви просили – ми зробили. У Цифровому тепер можна оплачувати комунальні послуги. Все зручно і просто. Користуйтесь і зберігайте свій час!” – зазначив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
- У міському додатку “Київ Цифровий” створили цифрову карту, завдяки якій можна оплатити проїзд смартфоном.
- У міський застосунок “Київ Цифровий” додали можливість перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки.
- У міському додатку “Київ Цифровий” з’явилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.